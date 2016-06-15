Первый визит Гройсмана в США на посту премьера: политик призвал не забывать об оккупации Крыма

Об этом он заявил во время встречи со спикером Конгресса США Полом Райаном, состоявшейся 15 июня в рамках рабочего визита Гройсмана в США, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

Информируя представителей Конгресса США о ситуации на Донбассе, премьер подчеркнул, что Украина предана выполнению Минских договоренностей. Стороны также обсудили вопрос сохранения санкций против Российской Федерации.

Кроме того, Гройсман положительно оценил подготовку украинских Вооруженных сил американскими инструкторами и отметил возможности ее дальнейшего продолжения. Глава правительства также отметил, что Украине необходимо эффективное оборонительное вооружение. "Обучение, подготовка, вооружение, модернизация – это то, что сегодня необходимо украинской армии", - отметил он.

Читайте такжеГройсман в июне посетит США и Германию

Говоря о реформах в Украине, Гройсман подчеркнул настроенность правительства Украины на проведение решительных изменений. По его словам, одним из главных направлений работы правительства является усиление борьбы с коррупцией. "Коррупция отнимает у нашей страны будущее", - подчеркнул он.

Так, по словам Гройсмана, правительство прилагает усилия для обеспечения начала работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Также вскоре будет введено в действие электронное декларирование государственных служащих. "Это дает возможность делать абсолютно прозрачным и публичным каждого человека, который работает сегодня во власти", - отметил он.

Кроме того, заявил премьер, правительство приняло ряд решений, которые позволят преодолеть коррупцию в разных сферах, в частности о введении единой рыночной цены на газ, начале публичной приватизации государственных предприятий и реформы государственной службы, что также будет способствовать преодолению институциональной слабости.

Среди приоритетов работы правительства – обеспечение макроэкономической стабильности и продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, добавил он.