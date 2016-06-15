В ОБСЕ заявили, что в Минске обсуждали местные выборы на Донбассе и амнистию боевиков
18:21, 15 июня 2016Политика
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Рабочая подгруппа по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы обсуждала модальности проведения местных выборов в ОРДО и ОРЛО и вопрос амнистии боевиков.
В Минске обсуждали модальности местных выборов на Донбассе / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
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"Рабочая подгруппа по политическим вопросам продолжила обсуждение модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО, акцентировала внимание на вопросах, связанных с проведением выборов, общей выборной системы и роли политических партий", - заявил он.
Также, по его словам, стороны обменялись мнениями по вопросу амнистии.
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