В ОБСЕ заявили, что в Минске обсуждали местные выборы на Донбассе и амнистию боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

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"Рабочая подгруппа по политическим вопросам продолжила обсуждение модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО, акцентировала внимание на вопросах, связанных с проведением выборов, общей выборной системы и роли политических партий", - заявил он.

Также, по его словам, стороны обменялись мнениями по вопросу амнистии.