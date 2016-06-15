В НФ призывают "не играть с регионалами, а сажать их по тюрьмам"

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Игорь Гузь во время выступления в парламенте, комментируя заявления представителей "Оппозиционного блока".

Он обратился к Генеральному прокурору Украины, руководителю НАБУ, МВД срочно начать "разбираться с этими подонками, которые за два года, что прошли, не понесли никаких наказаний".

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"Посмотрите на Вилкула, посмотрите на Шуфрича. Они сегодня, подстегиваемые Путиным, раскрывают свой рот и начинают диктовать условия. Если правоохранительная система не сделает того, что требует народ, не привлечет к ответственности убийц Майдана, тех, кто финансировал титушек, тех, кто начал войну на Донбассе - ситуация выйдет из-под контроля и народ будет наказывать нас вместе с ними", - сказал представитель "Народного фронта".

Игорь Гузь призвал парламентских коллег и руководство государства "не играть с регионалами, а сажать их по тюрьмам".

"Может быть поздно. Поскольку накопив ресурсы, имея телеканалы, с помощью их финансистов в Вене, Левочкина и Ахметова, который сидит в Конча-Заспе, будут делать все, чтобы вернуться к власти. Я считаю, что мы все должны не допустить реванша регионалов", - резюмировал Игорь Гузь.