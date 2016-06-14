Луценко подпишет соглашение о сотрудничестве с Европейской организацией по вопросам юстиции

00:03, 14 июня 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко уполномочил генерального прокурора Юрия Луценко подписать Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции.

фото УНИАН

Соответствующее распоряжение от 13 июня размещено на сайте главы государства.

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«Уполномочить генерального прокурора Украины Луценко Юрия Витальевича на подписание Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции», - говорится в документе.

Напомним, 12 мая Верховная Рада поддержала назначение Луценко генпрокурором, а Порошенко сразу же подписал соответствующий указ.

Сам Луценко заявил, что видит себя на этой должности не более чем на полтора года.

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