Луценко подпишет соглашение о сотрудничестве с Европейской организацией по вопросам юстиции
00:03, 14 июня 2016Политика
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Президент Петр Порошенко уполномочил генерального прокурора Юрия Луценко подписать Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции.
Луценко подпишет соглашение с Европейской организацией по вопросам юстиции / фото УНИАН
Соответствующее распоряжение от 13 июня размещено на сайте главы государства.
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«Уполномочить генерального прокурора Украины Луценко Юрия Витальевича на подписание Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции», - говорится в документе.
Напомним, 12 мая Верховная Рада поддержала назначение Луценко генпрокурором, а Порошенко сразу же подписал соответствующий указ.
Сам Луценко заявил, что видит себя на этой должности не более чем на полтора года.
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