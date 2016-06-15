Парубий призвал "Оппоблок" не провоцировать противостояние в сессионном зале ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента после того, как возникла потасовка между депутатами результате выступлений представителей "Оппоблока".

Спикер отметил, что тем депутатам, которые хотят защищать интересы России, необходимо баллотироваться в российскую Госдуму, а в украинском парламенте защищать интересы Украины, а не "интересы государства-оккупанта".

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"Поэтому я очень вас прошу - в своих высказываниях вы уважайте депутатов, которые есть в зале, и уважайте Украину. Не провоцируйте противостояние в зале, потому что очень предсказуемые последствия таких противостояний", - подчеркнул Парубий.

Перед этим в ВР было несколько выступлений, в том числе и народного депутата от "Оппоблока" Нестора Шуфрича, который обвинил президента Украины Петра Порошенко и Украинское государство в невыполнении Минских договоренностей.