Чубаров: Россия превращает Крым в мощный военный плацдарм на южном фланге НАТО
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявляет, что Россия превращает Крымский полуостров на мощный военный плацдарм на южном фланге НАТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО сегодня в Киеве.
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"Россия проводит политику, которая для нас всех уже очевидна, превращая Крымский полуостров на мощный военный плацдарм на южном фланге НАТО. Россия начала системную политику выдавливания из Крыма нелояльного населения", - сказал он.
Как подчеркнул Чубаров, создаются такие условия, чтобы люди сами оставляли свою землю.
"Вытеснение крымских татар - это очевидная цель и задачи оккупационной власти", - сказал он.
В этом контексте крымских татар и украинских политиков не могут удовлетворять слова, что возвращение Крыма является преждевременным, заявил Чубаров.