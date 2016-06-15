Чубаров: Россия превращает Крым в мощный военный плацдарм на южном фланге НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО сегодня в Киеве.

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"Россия проводит политику, которая для нас всех уже очевидна, превращая Крымский полуостров на мощный военный плацдарм на южном фланге НАТО. Россия начала системную политику выдавливания из Крыма нелояльного населения", - сказал он.

Как подчеркнул Чубаров, создаются такие условия, чтобы люди сами оставляли свою землю.

"Вытеснение крымских татар - это очевидная цель и задачи оккупационной власти", - сказал он.

В этом контексте крымских татар и украинских политиков не могут удовлетворять слова, что возвращение Крыма является преждевременным, заявил Чубаров.