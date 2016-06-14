Безвизовый режим для Украины: журналист назвал возможную дату обсуждения вопроса послами ЕС

Об этом на своей странице в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвик.

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"Европейские дипломаты через два дня обсудят вопрос визовой либерализации для Украины, Косово и Турции. Возможно, что безвизовый режим для Украины послы обсудят уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

EU diplomats 2day discussed visa lib for #Ukraine, #Kosovo & #Turkey. possible that the Ukraine file will be move up to amb. level next week — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 14, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что в Европейском парламенте призвали предоставить Украине безвизовый режим и не ждать решения вопроса о введении в Европейском Союзе механизма прекращении действия безвизового режима с другими странами.