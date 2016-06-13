В Нидерландах заявили, что могут не подписать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Об этом он сообщил в ходе встречи с парламентариями из стран ЕС, передает NOS.

"Референдум завершился с ужасным результатом", - сказал Рютте.

Рютте подтвердил, что все еще возможно, что Нидерланды не подпишут договор, если после переговоров между ЕС и голландскими политическими партиями не будет достигнуто согласие.

Читайте такжеРешение по ассоциации Украины после референдума в Нидерландах не должно повлиять на ее содержание - ЕП

Но в то же время Рютте выразил надежду, что ситуация не зайдет так далеко. В беседе с парламентариями он также подтвердил свою позицию относительно референдумов.

"Я категорически против референдумов. И я полностью, полностью против референдумов по многосторонним соглашениям. Потому что это не имеет никакого смысла", - подчеркнул премьер Нидерландов.

Ранее УНИАН сообщал, что Нидерланды хотят обсудить на предстоящем саммите Евросоюза, который состоится 28-29 июня, возможные пути решения ситуации, которая сложилась вокруг Соглашения об ассоциации Украина-ЕС после отрицательного голосования на референдуме в этой стране.