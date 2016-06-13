В Нидерландах заявили, что могут не подписать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что референдум по ассоциации Украина-ЕС завершился "катастрофически", а страна может не подписать документ.
Об этом он сообщил в ходе встречи с парламентариями из стран ЕС, передает NOS.
"Референдум завершился с ужасным результатом", - сказал Рютте.
Рютте подтвердил, что все еще возможно, что Нидерланды не подпишут договор, если после переговоров между ЕС и голландскими политическими партиями не будет достигнуто согласие.
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Но в то же время Рютте выразил надежду, что ситуация не зайдет так далеко. В беседе с парламентариями он также подтвердил свою позицию относительно референдумов.
"Я категорически против референдумов. И я полностью, полностью против референдумов по многосторонним соглашениям. Потому что это не имеет никакого смысла", - подчеркнул премьер Нидерландов.
Ранее УНИАН сообщал, что Нидерланды хотят обсудить на предстоящем саммите Евросоюза, который состоится 28-29 июня, возможные пути решения ситуации, которая сложилась вокруг Соглашения об ассоциации Украина-ЕС после отрицательного голосования на референдуме в этой стране.