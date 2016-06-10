Украина и Европа должны вести жесткую политику в отношении ПМР, которая является плацдармом РФ - Фриз

Об этом сообщает пресс-служба БПП.

«Заявление председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака о доказательств планирования Кремлем весной 2015 дестабилизации юга Украины и создания в Одесской области "Бессарабской народной республики", подтверждает мою позицию о необходимости внедрения более жесткой политики в отношении ПМР, как российского плацдарма для наступления на государства региона» , - заявила Ирина Фриз.

Народный депутат отметила, что по словам главы СБУ, планировалось мероприятие зеленых человечков с территории Приднестровья.

«Затем - дестабилизация обстановки в Молдове, Румынии и гибридная война в Европе», - написала Ирина Фриз.

Кроме того, народный депутат отметила, что современные вызовы безопасности в регионе требуют неотложных мер по демилитаризации ПМР и усиления пунктов пропуска на границе Украины с непризнанным Приднестровьем представителями таможенных и пограничных органов Молдовы.

«В случае противодействия этим мерам со стороны Тирасполя, уверена в необходимости полного закрытия пунктов пропуска на этом участке границы», - подчеркнула Ирина Фриз.

По ее словам, мир в регионе может быть обеспечен только полным выводом военного контингента России с территории ПМР, которая является де-юре территорией Молдовы.

«Убеждена в необходимости рассмотреть вопрос обращения к европейским нашим партнерам с целью установить условия допуска ПМР на европейский рынок только при условии вывода российских частей с заменой их на миротворческую миссию ООН или полицейскую миссию ЕС», - резюмировала Ирина Фриз.