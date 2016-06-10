Чехия может помочь Украине в обучении военных – Муженко

Об этом, как сообщают чешские СМИ, Муженко сказал 9 июня после заседания начальников генеральных штабов армий стран «Вышеградской четверки, которая состоялась в чешском Валече, передает Радио Свобода.

По его словам, направление, по которым может развиваться сотрудничество между украинской армией и вооруженными силами стран «Вышеградской четверки» «является реформа логистического обеспечения Вооруженных сил Украины».

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Украина со своей стороны, говорит Виктор Муженко, может предложить европейским странам «обмен опытом, добытым в противостоянии с российской агрессией».

О возможности сотрудничества между Украиной и Чехией заявил и начальник Генерального штаба армии Чехии Йозеф Бечварж.

Во время нынешнего заседания в Валече руководители генеральных штабов армий Польши, Венгрии, Чехии и Словакии обсуждали вопросы сотрудничества с Украиной. Речь шла в частности о привлечении Украины к первой боевой группе (Battle Group EU), в которую входят страны «Вышеградской четверки».

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство обороны Украины присоединилось к Техническому соглашению стран Вышеградской четверки относительно сотрудничества в рамках боевой тактической группы.