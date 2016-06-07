Украина присоединилась к созданию боевой тактической группы Вышеградской четверки

Соответствующую Ноту представители оборонных ведомств Украины, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии подписали в Брюсселе в понедельник, 6 июня, сообщается на странице Миссии Украины в ЕС в Facebook.

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Подписание документа ознаменовало завершение нормативно-правового урегулирования достигнутых ранее договоренностей, согласно которым украинские военнослужащие будут нести боевое дежурство в составе БТГ ЕС Вышеградской четверки.

"Участие в оперативном дежурстве БТГ ЕС дает возможность Вооруженным силам Украины развивать оперативные возможности, впитывать лучшие военные стандарты и поддерживать взаимосовместимость с армиями государств-членов ЕС в контексте общей деятельности касательно урегулирования кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина намерена продолжать развивать тесное сотрудничество с Европейским Союзом в сфере политики безопасности и обороны, в частности, путем привлечения в формированию БТГ ЕС в будущем.

В первом полугодии 2016 года украинские военнослужащие принимали участие в оперативном дежурстве БТГ ЕС "Хелброк" и БТГ ЕС Вышеградской четверки совместно с военными из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.