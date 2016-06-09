Социологи выяснили, у кого из 25 политиков самый высокий уровень доверия среди украинцев
Из 25 украинских политиков относительно самый высокий уровень доверия имеет народный депутат от партии "Батькивщина" Надежда Савченко, среди общественных институтов больше всего украинцы доверяют церкви.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, которые были обнародованы на пресс-конференции в УНИАН.
Среди предложенного списка из 25 политических деятелей Украины относительно самый высокий уровень доверия имеет Савченко, которой доверяют 35% опрошенных среди всех взрослых украинцев, не доверяют - 32,7%. Еще 32,3% респондентов либо не определились с отношением, либо не знают, кто такая Савченко.
Далее по уровню доверия идут мэр Львова Андрей Садовый (доверяют 32,3% респондентов, не доверяют - 40,7%), председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (28% против 57,3%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (27,5% против 52,4%), председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (23,6% против 47,3%), председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили (18,6% против 60,6%), президент Петр Порошенко (16,1% против 69,3%). Другие деятели из списка в расчете ко всему населению имеют низкий уровень доверия.
Читайте такжеСавченко назвала пути разрешения конфликта на Донбассе, готова на прямые переговоры с "ДНР/ЛНР" (аудио)
Среди общественных институтов наибольшим доверием пользуется церковь (63,7% опрошенных доверяют, а 12,9% не доверяют, еще 23,4% было трудно ответить на вопрос).
Далее по уровню доверия идут армия Украины (63,2% опрошенных доверяют и 12% не доверяют), волонтерские организации, которые помогают переселенцам, (55,7% против 10,3%), волонтерские организации, которые помогают армии, (55,3% против 13,4%), добровольческие батальоны (49,2% против 17,9%). Другим институтам из списка доверяет меньше граждан Украины.
Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, подавляющее большинство украинцев считают, что сейчас государство нуждается в сильном лидере с широкими властными полномочиями.
Так, на вопрос: «Нуждается ли Украина в нынешних условиях того, чтобы ею управлял сильный лидер, который бы имел широкие властные полномочия?». Утвердительный ответ дали 82% респондентов, не согласились с этим — 9,1%, а еще 8,9% респондентов не смогли ответить на вопрос.
Всего методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.