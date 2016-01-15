Украинцы больше всего доверяют церкви и волонтерам, меньше всего – российским СМИ, Раде и Кабмину – опрос

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса Киевского международного Института социологии насчет доверия к социальным институтам и группам.

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"В целом среди молодого поколения (до 49 лет) и более образованных слоев населения наблюдается меньший уровень доверия к ряду социальных институтов, что может свидетельствовать о кризисе доверия этих социальных групп", - отмечают социологи.

Церковь удерживает позиции лидера доверия среди украинцев, отметили в КМИС. Церкви больше доверяют люди старшего возраста (68,5%), чем молодое поколение (51%), а также те, кто получили среднее образование.

Кроме того, более половины украинцев доверяют волонтерам, а баланс доверия-недоверия к ним самый высокий среди институтов, доверие к которым исследовалось в декабре 2015 года. Значительно меньший, но все же положительный баланс доверия имеют общественные организации, укрепляя свои позиции по сравнению с прошлыми годами.

В то же время процент доверия к переселенцам примерно равно проценту недоверия, им больше склонны доверять люди старшего поколения.

"Отечественные СМИ, которым доверяют около трети украинцев, потеряли в доверии по сравнению с 2014 годом, и баланс доверия к ним перешел в отрицательный. Им более склонны доверять представители старшего поколения и люди со средним образованием. Аутсайдерские позиции продолжают занимать российские СМИ – процент доверия к ним наименьший (4%), а баланс доверия-недоверия отрицательный во всех регионах", - говорится в опросе.

В КМИС отметили, что чуть меньше половины населения доверяют Вооруженным силам Украины, однако баланс доверия к ним по сравнению с сентябрем 2014 года снизился, поскольку "доверие к ВСУ упало во всех регионах, но особенно в западном и восточном".

"Другие органы безопасности и правопорядка имеют отрицательный баланс доверия-недоверия, и патрульная полиция имеет несколько большее доверие среди населения, чем СБУ и Национальная полиция (бывшая милиция)", - отмечают социологи, добавляя, что баланс доверия-недоверия к последней с переходом от милиции к полиции вырос на 3%.

Согласно результатам опроса, больше доверяют Национальной полиции в западном регионе, а меньше всего – в восточном. Другие опросы КМИСа, проведенные в тех городах, где уже функционирует патрульная полиция, показывают, что среди населения преобладает нейтрально-положительное отношение к ней и к первым результатам ее деятельности, говорится в сообщении.

Институты власти (правительство и ВР) вызывают меньше доверия у населения и имеют очень низкий баланс доверия и недоверия. При этом баланс доверия-недоверия к правительству по сравнению с сентябрем 2014 года упал более чем на 40% (до -66%), превзойдя отрицательный показатель 2012 года во времена правительства Николая Азарова.

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Президент имеет несколько выше, чем оппозиция, но также отрицательный баланс доверия-недоверия, отметили в КМИС. Так, за время президентства баланс доверия-недоверия к Петру Порошенко резко упал, буквально поменяв полюса: с 44% в 2014-ом до -48% в конце 2015 года.

Отмечается, что запад и центр Украины примерно одинаково не доверяют президенту, а наибольшее недоверие наблюдается на востоке.

По сравнению с другими регионами, оппозиции на юге доверяют несколько больше, хотя баланс доверия-недоверия к ней там также отрицательный.

Несколько меньшее доверие гаранту выразили представители возрастной группы 18-49 лет и респонденты со средним специальным и высшим образованием. А тех, кто доверяет оппозиции, среди старшего поколения вдвое больше, чем среди младшего, говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии провел собственный опрос общественного мнения "Омнибус" с 4 декабря по 14 декабря 2015 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Методом интервью опрошены 2022 респондента.

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Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.