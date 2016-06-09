Еврокомиссар Ган отмечает, что Украина должна получить безвизовый режим
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан отмечает, что Украина и Грузия должны получить безвизовый режим с ЕС, поскольку соответствуют всем критериям по визовой либерализации.
Об этом он написал в Twitter.
"Путь к визовой либерализации определяется объективными критериями. Грузия и Украина отвечают этим критериям и должны получить вознаграждение. Это вопрос доверия к ЕС", - заявил Хан.
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ак сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.
Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по плану действий по визовой либерализации.
20 мая председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.
Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.
1 июня министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что его страна подтверждает политические обещания о введении безвизового режима для Украины с ЕС.