Еврокомиссар Ган отмечает, что Украина должна получить безвизовый режим

Об этом он написал в Twitter.

"Путь к визовой либерализации определяется объективными критериями. Грузия и Украина отвечают этим критериям и должны получить вознаграждение. Это вопрос доверия к ЕС", - заявил Хан.

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ак сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по плану действий по визовой либерализации.

20 мая председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что введение ЕС безвизового режима для Украины, решение о котором должен принять Европарламент, идет по плану, а информации о задержках нет.

Визовая рабочая группа Европейского совета продолжит обсуждение предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим на следующем заседании 14 июня.

1 июня министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заверил, что его страна подтверждает политические обещания о введении безвизового режима для Украины с ЕС.