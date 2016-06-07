Европарламент отложил обсуждение либерализации визового режима с Грузией

Об этом сообщил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, передает портал Грузия Online.

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По словам Сариуш-Вольского, главной темой встречи было обсуждение "дефицита демократии" в Грузии. "Речь шла о политзаключенных, о преследовании СМИ, конкретно о "Рустави-2", о давлении на конституционный суд и депутатов в ходе избирательного процесса в Зугдидском муниципалитете. Мы договорились, что по европейским демократическим стандартам Грузия должна пресекать подобные действия", - заявил Яцек Сариуш-Вольский.

"Мы говорим, что Грузия получит визовую либерализацию позже, но чем больше она сделает для искоренения дефицита демократии, тем быстрее и легче это произойдет", - отметил Сариуш-Вольский.

Он выразил надежду, что за лето страны ЕС согласуют единую позицию и на осенней сессии состоится обсуждение вопроса ввода визовой либерализации для Грузии.

Как сообщал УНИАН, 1 июня послы ЕС в Брюсселе обсудили предоставление безвизового режима для Грузии, однако не приняли никакого решения из-за опасения новых волн миграции. Европейские дипломаты отметили, что Турции, Украине и Косово также следует ожидать задержек с введением безвизового режима с ЕС по этой же причине.