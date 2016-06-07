Парубий подписал закон, которым вносятся изменения в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Парубий сказал сегодня в комментарии журналистам.

"Сегодня утром я подписал изменения в Конституцию, поскольку истек пятидневный срок, и фактически этой подписью и передачей президенту мы начинаем масштабную судебную реформу", - сказал Парубий.

В то же время он добавил, что пока не может подписать принятый закон о судоустройстве и статусе судей, поскольку в парламенте зарегистрирован проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии этого закона.

Как известно, в соответствии с Регламентом, если регистрируется проект постановления об отмене решения парламента, то председатель ВР не имеет права до голосования за поддержку или отклонение этого постановления подписывать такой закон.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 июня приняла Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".

Документ направлен на обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов в судейском корпусе, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства, а также на обеспечение непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период.

Также 2 июня Верховная Рада приняла президентский закон о судоустройстве и статусе судей.

В тот же день народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко и депутат от фракции Радикальной партии Юрий Шухевич зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об отмене этого решения парламента о принятии за основу и в целом проекта закона о судоустройстве и статусе судей.