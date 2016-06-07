В России уверяют, что диалог с НАТО идет на уровне послов, но "есть дефицит взаимного доверия"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

"На уровне послов диалог идет, он вряд ли приближает нас к достижению большого понимания", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения заседания совета Россия-НАТО на территории РФ.

"Пока можно констатировать дефицит взаимного доверия. Но, еще раз повторяю: такой диалог на уровне послов продолжается", - добавил он.

При этом Песков подчеркнул, что учения НАТО в Польше не способствуют атмосфере доверия и безопасности.

"В любом случае учения, которые имеют в основе своей легенды о достаточно однозначной индикации в понятную сторону, конечно, они не способствуют атмосфере доверия и безопасности", - сказал он.

Читайте такжеЛавров: НАТО ищет новый смысл своего существования, ухватившись за ситуацию вокруг Украины

Как сообщал УНИАН, Украина впервые будет участвовать в военных учениях НАТО "Анаконда-16". В учениях примут участие 31 тыс. военных из 24 союзнических и партнерских государств Альянса, в том числе 12 тыс. из Польши. Кроме солдат, в маневрах будут задействованы 3 тыс. единиц военной техники, 105 самолетов и вертолетов и 12 кораблей.

Совместные учения, начавшиеся сегодня, 7 июня, будут иметь сугубо оборонительный характер. Их целью является испытание координации партнеров, сказал министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич. "Особенно нам нужно проверить эффективность координации действий солдат и командования. Особенно в условиях гибридной войны. Во всех районах: на суше, в воздухе и на море, а также в действиях специальных сил", - отметил он.

Мацаревич поблагодарил те государства, чьи солдаты примут участие в маневрах впервые, - Украину, Грузию, Македонию, Швецию и Финляндию.

Учения продлятся 10 дней.