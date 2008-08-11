Российские войска отрезают Грузию от Черного моря?

По утверждениям МИД Грузии, российские войска продвинулись на 40 километров от границы Абхазии и Грузии вглубь страны. Грузинская сторона утверждает, что военнослужащие РФ на бронетранспортерах заняли город Сенаки, сообщает Reuters.

Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили утверждает, что российские войска вошли в город Зугдиди и полностью его контролируют.

Ранее российское военное командование неоднократно утверждало, что российские войска не будут вводиться на де-факто территорию Грузии.

Российские военные подтвердили факт ведения "превентивных действий" в районе Сенаки, однако заявили, что войска "только подошли к городу".

"Российские миротворцы и приданные им воинские подразделения проводят мероприятия с целью недопущения обстрелов Южной Осетии и российских миротворцев грузинской артиллерией, недопущения перегруппировки грузинских военных сил и средств с целью осуществления ими новой агрессии в отношении в Южной Осетии", заявили представители военного командования. Эту информацию приводит РИА Новости.

Российские журналисты уточняют, что в Зугдиди, а также ряде других районов западной Грузии не осталось представителей силовых структур Грузии. Ссылаясь на очевидцев, агентство сообщает, что из ближайших районов уехала большая часть населения. "Полностью покинуты грузинские села на границе с Абхазией. Российские миротворцы продолжают движение вглубь Западной Грузии, практически не встречая никакого сопротивления", - сообщают они.