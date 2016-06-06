Порошенко подписал закон, который устранит препятствия в создании Национальной общественной телерадиокомпании
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "Об общественном телевидении и радиовещании" о порядке присоединения госпредприятия "Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм»".
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Отмечается, что этим документом устраняются препятствия в создании Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
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«В 2005 году Украина взяла на себя обязательство перед Советом Европы о преобразовании государственных телерадиокомпаний в каналы Общественного вещания согласно соответствующим европейским стандартам. Реформа государственного телерадиовещания была начата в апреле 2014 года, но до сих пор существует ряд организационных проблем, урегулирование которых требует внесения изменений в законодательство об общественном вещании», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, поздравляя журналистов с их профессиональным праздником, Порошенко заявил, что подписал данный документ.
Верховная Рада соответствующий закон приняла 17 мая.
Согласно закону, в Законе "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" из перечня компаний и организаций, на базе которых создастся публичное акционерное общество "Национальная Общественная телерадиокомпания Украины", изымается государственное предприятие "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм".
Также закон дополняется положением, согласно которому к НСТУ присоединяется публичное акционерное общество "Укртелефильм", 100% акций которого принадлежит государству, которое создается путем преобразования госпредприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм".
В Заключительных и Переходных положениях закона определяется, что порядок преобразования госпредприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" (код ЕГРПОУ 02841347) в ПАО "Укртелефильм" устанавливается Кабинетом министров.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.