Партия регионов отреагировала на конфликт в Южной Осетии

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН считает необходимым вынести на рассмотрение Верховной Рады вопрос компетенции Министерства иностранных дел Украины в случае резкого ухудшения международной безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Также, по словам А.ГЕРМАН, является очевидной необходимость создания парламентской временной следственной комиссии относительно поставок украинских вооружений в так называемые «горячие точки».

Как сказала А.ГЕРМАН, заявление украинского Министерства иностранных дел относительно ситуации в Южной Осетии засвидетельствовало, что Верховная Рада как высший законодательный орган страны по сути исключена из процесса формирования внешней политики государства. «Даже Совет безопасности ООН не смог в течение дня 8 августа определить свою позицию относительно действий Грузии и Российской Федерации, а украинское внешнеполитическое ведомство уже призвало Москву вывести свои войска из зоны конфликта», - добавила депутат.

По ее мнению, реакция России на это заявление может означать только то, что, беспокоясь об интересах третьих государств, действующая украинская власть не очень проникается собственными. Как результат, грузино-южноосетинский конфликт ухудшил и без того плохие отношения на линии Киев – Москва, считает А.ГЕРМАН.

По ее словам, “депутаты, конечно, осознают угрозы, которые это ухудшение несет национальным интересам страны, однако с их мнением никто не считается».

А.ГЕРМАН также выразила мнение, что ход событий в зоне грузино-южноосетинского конфликта с его многочисленными жертвами и угрозой перерастания в полномасштабную грузино-российскую войну доказывает также целесообразность сохранения внеблокового статуса Украины. «Политика нейтралитета и невмешательства – гарантия того, что украинцы не будут погибать в окопах, устроенных им безответственными политиками», - заявила она.

Как сообщалось, 8 августа Министерство иностранных дел Украины распространило заявление с призывом к Российской Федерации вывести войска с территории Грузии.

«В Украине с тревогой воспринимают сообщение о переходе конфликта в Южной Осетии (Грузия) в новую фазу с привлечением военного потенциала третьей стороны, - отмечается в документе. - К сожалению, информация, поступающая с места событий, свидетельствует, что Российская Федерация, которая долго выполняла роль посредника в урегулировании, постепенно становится непосредственным участником конфликта. МИД Украины считает, что такое развитие событий может еще больше обострить ситуацию, расширить географию конфликта и превратить его на региональный с непредсказуемыми последствиями».

В свою очередь МИД России сегодня, 9 августа, выразило удивление заявлением украинской стороны.

«Украинское государство, которое все последнее время азартно вооружало до зубов грузинскую армию, тем самым прямо поощряя руководство Грузии к интервенции и этническим чисткам в Южной Осетии, не имеет никакого морального права поучать других и, тем более, претендовать на свою роль в урегулировании», - сказано в заявлении МИД России.