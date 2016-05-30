Порошенко во время последних переговоров в "нормандском формате" поднял вопрос защиты крымских татар

Об этом глава государства сообщил сегодня в интервью телеканалу «Интер». (последние телефонные переговоры лидеров «нормандской четверки» состоялись в ночь на 24 мая - УНИАН).

По словам Порошенко, во время последней беседы в «нормандском формате» львиная часть разговора была посвящена разблокированию деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, были переговоры о начале вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, которая должна стать на линии разграничения на Донбассе.

Читайте такжеВ ЕС назвали запрет Меджлиса "грубым наступлением" на права крымских татар

«Я действительно поднял вопрос о защите крымских татар после «судебного решения» России о запрете Меджлиса и после пыток, которые осуществляются по отношению к крымским татарам», - заявил президент.

По словам Порошенко, вопрос украинской летчицы Надежды Савченко был решен немного раньше. «А насчет того, когда я точно поверил, что это уже неотвратимо, что это произошло, – я в это поверил, когда оперативный дежурный СБУ мне доложил, что самолет с Надей коснулся земли и Свят (пресс-секретарь президента Святослав Цеголко - УНИАН) через 5-6 минут набрал меня по телефону и я еще раз переговорил с Надеждой и поздравил ее на украинской земле», - отметил президент.

Читайте такжеПорошенко: Тысячи крымских татар, как и 72 года назад, вынуждены покинуть родной Крым

Как сообщал УНИАН, 26 апреля подконтрольный РФ Верховный суд Крыма признал объединения "Меджлис крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Иск подала так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская в феврале 2016 года. По ее мнению, организация крымских татар настроена на антироссийскую деятельность.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.