Сниженные акцизы на импорт б/у автомобилей начнут действовать с момента подписания закона президентом

Об этом заявили соавторы законопроекта, народные депутаты фракции "Народный фронт" Олег Медуница и Игорь Гузь в комментариях журналистам.

Они напомнили, что "Народный фронт" ранее инициировал принятие закона №4382, которым бы отменялось 10%-ная ввозная пошлина на подержанные автомобили, за исключением произведенных в Российской Федерации, а также тех, которые могут ввозиться из оккупированных территорий Украины.

"Мы - страна с небольшими доходами на душу населения, однако платим за авто намного большую цену, чем те люди, которые получают высокие доходы в Европе. Этот законопроект эту диспропорцию меняет. Теперь наши граждане могут покупать качественные недорогие авто из ЕС, ввозя в Украину и уплачивая минимальную пошлину, как за новые автомобили", - сказал Олег Медуница.

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"Это главная инновация, о ней очень долго говорили в Украине, однако, мощное лобби производителей так называемых "украинских автомобилей", которое завозило китайские запчасти из Китая и собирало их уже на территории Украины, постоянно противодействовало нам", - отметил парламентарий.

В свою очередь, народный депутат Игорь Гузь отметил, что ставка на растаможку автомобилей в нашей стране, фактически, была одна из самых высоких в Восточной Европе. Поэтому граждане не могли завезти из-за границы автомобили по достаточно низкой цене.

"Это был большой минус. Поэтому "Народный фронт" поддержал это решение и я лично", - заявил он.

По его словам, ставка на растаможку автомобилей с объемом двигателя 1 л была 1761 евро, теперь будет только 63 евро, для двухлитровых автомобилей была 4882 евро, будет – 534 евро.

Кроме того, народный депутат отметил, что была принята поправка о том, чтобы закон №3251 вступал силу не в начале следующего года, а со дня его подписания.

"Я надеюсь, что Президент подпишет этот законопроект, и люди смогут приобрести гораздо более качественные автомобили за более низкую цену, чем это было до этого. Конечно, в нашей сложной экономической ситуации это является большим плюсом", - резюмировал представитель "Народного фронта".

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада снизила акцизы на импорт подержанных авто. Таким образом, популярные модели могут подешеветь на 4 тысячи евро.