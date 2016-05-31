В ВР зарегистрирован президентский проект закона о судоустройстве и статусе судей

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение независимости судебной власти, повышение требований и профессиональных стандартов к судейского корпуса, ограничение иммунитета судей до функционального, оптимизацию системы судоустройства, а также обеспечения непрерывной и эффективной работы органов судебной власти на переходный период.

В частности, речь идет о деполитизации и обеспечения независимости судебной власти. Так, законопроектом пересмотрен порядок назначения судей на должности и увольнения их с должностей, в частности, с учетом предусмотренного проектом изменений в Конституцию Украины относительно правосудия изъятие полномочий политических органов в вопросах судейской карьеры, уточнены и усилены гарантии независимости судей.

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Полномочия Верховной Рады о предоставлении согласия на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора судом передается в орган системы правосудия – Высшего совета правосудия. "Таким образом, из указанного процесса устранены политическую составляющую", - отмечается в пояснительной записке.

Среди прочего, в законопроекте говорится о повышение требований и профессиональных стандартов для судей. Так, предложены изменения относительно статуса судьи, в частности: повышены возрастные и профессиональные цензы к кандидатам на должность судьи, введен конкурсный принцип назначения судьи на должность, уточнены и усилены гарантии независимости и неприкосновенности судей.

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Кроме того, речь идет об обеспечении эффективной ответственности судей: в законопроекте развиты положения изменений в Конституцию Украины относительно внедрения института функционального иммунитета судьи – вместо того, что предусмотренный действующей Конституцией Украины в виде абсолютного иммунитета.

В законопроекте также, как отмечается в пояснительной записке, речь идет об оптимизации системы судоустройства с целью обеспечения права лица на справедливый суд, образование нового Верховного Суда и других судов. Предлагается упростить систему судоустройства, что создаст предпосылки для разгрузки судов, эффективного рассмотрения дел в разумные сроки. Эту систему будут составлять местные суды, апелляционные суды и Верховный Суд. Для рассмотрения отдельных категорий дел в системе судоустройства будут действовать высшие специализированные суды.

Среди прочего, проектом закона предусмотрено совершенствование работы органов судейского самоуправления, улучшения финансирования судей и системы правосудия, обновление судейского корпуса и введение антикоррупционных предохранителей.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 30 мая предостерег, что попытка провалить принятие изменений к Конституции в части правосудия надолго законсервирует существующую систему судоустройства.