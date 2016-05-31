Порошенко: попытка провалить изменения в Конституцию в части правосудия надолго законсервирует систему судоустройства

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил во время встречи с руководителями парламентских фракций и депутатских групп Верховной Рады.

Президент акцентировал на том, что проект изменений в Конституцию в части правосудия получил полную поддержку со стороны партнеров Украины - руководства Еврокомиссии, руководителей стран-партнеров Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Совета Европы, Венецианской комиссии, рекомендации которой были полностью учтены.

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Глава государства обратился к народным депутатам с просьбой "сделать все возможное, чтобы мы обеспечили результативное голосование".

Попытка разрушить принятие этих изменений надолго законсервирует существующую систему судоустройства, отметил Петр Порошенко, ведь согласно действующей Конституции парламент сможет рассматривать изменения в Основной Закон не раньше, чем через год.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко призвал народных депутатов поддержать изменения в Конституцию в части судебной реформы и новую редакцию Закона "О судоустройстве и статусе судей". Президент констатировал, что предыдущие "косметические" изменения, начиная от смены процедуры переизбрания и заканчивая изменением процедуры перевода судей, которые до этого времени предлагались, ситуацию в судебной сфере не исправляют.