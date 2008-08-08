Вдова Гонгадзе: похоже на то, что Мороз знает что-то особенное

Мирослава ГОНГАДЗЕ призывает лидера Социалистической партии Украины Александра МОРОЗА предоставить Генеральной прокуратуре известную ему информацию в деле об убийстве ее мужа журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом она сказала в интервью радио “Свобода”.

По словам М.ГОНГАДЗЕ, после того, как она услышала записи бывшего майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, сделанные в кабинете бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, у нее никогда не было сомнений, что он говорил о Георгии те слова: «Имеется в виду вывезти в лес, отдать чеченцам, то, что он это говорил в своем кабинете».

М.ГОНГАДЗЕ отметила то, что вопрос о взаимосвязи между тем, что Президент говорил и конкретным выполнением, должно выяснить следствие.

«Если Александр МОРОЗ сейчас имеет какие-то дополнительные данные об этой связи и является ли КУЧМА заказчиком или нет, то я считаю, что его обязанностью является пойти в Генеральную прокуратуру и предоставить эту информацию. А обязанностью следствия - вызвать Александра МОРОЗА и задать очень конкретные ему вопросы. Похоже на то, что последние 8 лет он владеет какой-то особенной информацией, которую пока еще не знают ни пострадавшие, ни следствие», – сказала М.ГОНГАДЗЕ.

Она также сообщила, что в начале этой недели опять давала показания в Генпрокуратуре. Нынешний ход следствия относительно поиска заказчиков убийства Г.Гонгадзе вдова журналиста не комментирует.

«Оценку дать не могу, поскольку не знаю, что делает Генеральная прокуратура. Никакой информации о ходе следствия мне не сообщают, доступа к материалам дела я не имею. Я отмечала некоторые аспекты, которые я считаю, необходимо еще раз проверить по делу. Надеюсь, что что-то будет сделано. Пока что за последние два года результатов по следствию относительно заказчиков мы не имеем, хотя следователь утверждает, что у него есть много наработок», – сказала М.ГОНГАДЗЕ.

Как сообщал УНИАН, накануне бывший спикер Верховной Рады, председатель Соцпартии Украины А.МОРОЗ заявил, что ни разу не обвинял бывшего Президента Украины Л.КУЧМУ в заказе убийства журналиста Г.Гонгадзе. По словам лидера социалистов, на все вопросы должно ответить следствие, присоединив к делу пленки Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Журналист Г.Гонгадзе исчез в сентябре 2000 года. Следствие все еще продолжается.