Сестра Савченко заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру в народные депутаты

Об этом она написала на свое странице в Facebook.

«А почему я только кандидат? Почему сразу не депутат? Хочу депутата», - написала она.

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Напомним, ранее сообщалось, что Надежда Савченко откроет заседание в Верховной раде Украины во вторник, 31 мая.