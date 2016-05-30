Сестра Савченко заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру в народные депутаты

17:33, 30 мая 2016
Политика
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Сестра украинской летчицы Надежды Савченко Вера не будет выдвигать свою кандидатуру в народные депутаты от "Батькивщины".

фото: УНИАН

Об этом она написала на свое странице в Facebook.

«А почему я только кандидат? Почему сразу не депутат? Хочу депутата», - написала она.

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Напомним, ранее сообщалось, что Надежда Савченко откроет заседание в Верховной раде Украины во вторник, 31 мая.

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