Торговля с оккупированными территориями без реального мира и деоккупации недопустима - Медуница

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Олег Медуница, комментируя идеи постепенного снятия Украиной запрета на поставки товаров и электричества на оккупированные территории.

"Люди, которые призывают к постепенному снятию блокады оккупированных территорий, игнорируют реальность. На самом деле эти ограничения - прежде всего военные и правовые вопросы. Оккупированные Крым и часть Донбасса являются отграбленными частями суверенной территории Украины, районами, с которых против нас ведутся боевые действия. Это критическая угроза существованию Украины. Пока эта угроза остается - недопустимо и снимать ограничения на поставки на территории противника. Если Украина возобновит торговлю захваченных куском своей земли, - это прямое финансирование государства-агрессора, которое будет поощрять его на захват новых украинских земель", - заявил парламентарий.

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Ограничения на поставки грузов и энергии на оккупированные территории, отметил он, имеет большое военно-экономическое значение.

"Запрет на торговлю с Крымом и Донбассом, отказ в поставке электроэнергии - это удар по военной инфраструктуре, а также по экономике путинского режима. Россия разместила в Крыму вдвое больше вооружений, чем там имела Украина; начала масштабную реконструкцию аэродромов. Эти проекты очень пострадали от дефицита электричества и стройматериалов. Оценочные среднегодовые расходы Путина на гражданские аспекты Крыма и Донбасса - 300 миллиардов рублей (4,6 миллиарда долларов). Это больше, чем весь рекордный оборонный бюджет премьера Яценюка! Только на "энергомост" потрачено 47 миллиардов рублей (658 миллионов долларов). Это деньги, которые не дошли к войне на Донбассе или к терактам в Харькове", - подчеркнул Медуница.

Ослабление введенных Украиной ограничений, считает он, возможно лишь в случае реальных шагов России по прекращению войны и деоккупации.

"Такие шаги могут быть только двусторонними и постепенными. Сначала пусть Москва реально прекратит огонь и выведет тяжелое вооружение! Чтобы товары, которые мы пустим, не шли сразу людям, которые стреляют по нашим бойцам. Пусть с Крыма и Донбасса выйдут российские ракетные комплексы, самолеты, артиллерия, корабли - чтобы мы не обеспечивали электроэнергией военную угрозу для Украины. Если Кремль сделает первые шаги, тогда и Президент Порошенко, - как инициатор и глава мирного процесса, - мог бы предложить правительству и парламенту снять соответствующие украинские запреты", - пояснил народный депутат.