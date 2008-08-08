Затулин: мы знаем, кого мы должны благодарить и за что

Депутат Государственной думы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН считает, что Украина для восстановления отношений с Россией должна снять с мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА запрет на въезд на свою территорию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского филиала Института стран СНГ со ссылкой на К.ЗАТУЛИНА.

«Мы в России, безусловно, знаем, кого мы можем и должны благодарить и за что. Удовлетворение было бы полным, если бы в российско-украинских отношениях верховенствовала не только и не столько необходимость преодолевать с помощью доброй воли искусственно созданные проблемы, сколько нормы закона, взаимные союзнические обязательства, уважение к правам и свободам граждан обеих стран. В своих правах должен быть восстановлен не только я, но и мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ и другие люди, ставшие объектом политических преследований. Чем быстрее это произойдет, тем лучше для России и Украины», - сказал К.ЗАТУЛИН.

Как сообщал УНИАН, последний раз К.ЗАТУЛИНУ был запрещен въезд в Украину сроком на один год в конце июля. К.ЗАТУЛИН был задержан в аэропорту Симферополя 25 июля и отправлен в Москву на следующий день.

По информации источника в Службе безопасности Украины, СБУ возбудила в отношении К.ЗАТУЛИНА уголовное дело за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины крещения Киевской Руси.

7 августа Посольство Украины в Российской Федерации официально уведомило Министерство иностранных дел России о снятии запрета на въезд на территорию Украины депутату Госдумы РФ Константину ЗАТУЛИНУ.

Справка УНИАН. Служба безопасности Украины 12 мая запретила мэру Москвы Ю.ЛУЖКОВУ въезд в Украину из-за его высказываний относительно статуса Севастополя.

11 мая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота РФ Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя «остался нерешенным», и Россия этот вопрос будет решать в интересах своего «государственного права».