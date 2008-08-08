Медведев проводит экстренное совещание в связи с событиями в Грузии
11:01, 08 августа 2008Политика
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Обсуждается "комплекс мер"
Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ проводит экстренное совещание в связи с ситуацией в Южной Осетии.
Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Президента РФ.
В пресс-релизе подчеркивается, что Президент получает полную информацию из районов боевых действий в Южной Осетии в постоянном режиме.
Как отмечает официальный Кремль, «частности, под руководством Д.МЕДВЕДЕВА в настоящее время обсуждается комплекс экстренных мер по возвращению ситуации в Южной Осетии в мирное русло, по защите находящегося там мирного населения с учетом имеющегося у России миротворческого мандата, а также по защите российских граждан и национальных интересов России».
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