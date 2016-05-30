Луценко ожидает результатов по делу Иловайска уже в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время своей первой пресс-конференции в должности генпрокурора.

«Относительно Иловайска - это огромное дело, в нем сотни и сотни томов. Я изучаю это дело именно с точки зрения общественного требования скорейшего результата. Думаю, что этот результат будет уже в этом году. Как точно, пока сказать не могу в связи с необходимостью завершения определенных экспертиз. Они находятся не в моей компетенции», - заявил Луценко.

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По его словам, «как только будут завершены все экспертизы, дело (относительно Иловайска) безусловно будет направлено в суд».

Как известно, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, которым, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

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Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести. Вместе с тем, парламентская временная следственная комиссия по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тысяч человек.

Участники АТО настаивали на ускорении расследования и наказании виновных в трагедии военных командиров.