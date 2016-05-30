За минувшие сутки в зоне АТО в результате боев погибли трое военных, еще восемь ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военных погибли, восемь получили ранения», - сказал Лысенко.

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По его словам, эти потери украинские военные понесли на Донецком и Мариупольском направлениях.

Как сообщал УНИАН, группа украинских разведчиков попала под минометный обстрел, трое погибших.