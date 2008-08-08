Армия Абхазии с тяжелой техникой двинулась в сторону Южной Осетии

Военные подразделения Абхазии с тяжелой техникой выдвинулись в сторону Южной Осетии. Об этом РосБизнесКонсалтингу сообщил пресс-секретарь главы Абхазии. Он отметил, что подразделения абхазской армии направились в Очамчировский район Абхазии - к границам зоны ограничения вооружения, являющийся зоной ответственности миротворческих сил России. Минувшей ночью соответствующее поручение руководителям силовых ведомств дал президент Абхазии Сергей Багапш.

По словам пресс-секретаря, подписанное ранее так называемое "Московское соглашение" не позволяет войскам Абхазии с тяжелой техникой входить на территорию Галльского района, который является зоной ответственности миротворцев. Однако, "если понадобятся более жесткие действия, придется войти в Галльский район непосредственно к грузинской границе", подчеркнул он.

Ранее С.Багапш пообещал предпринять все возможные средства для помощи Южной Осетии. Как сообщил сам С.Багапш, такое обещание он дал президенту Южной Осетии Эдуарду Кокойты в ходе телефонного разговора, состоявшегося после начала штурма Цхинвали.

В ночь на 8 августа 2008 г. Грузия официально уведомила руководство российских миротворцев о начале военных действий в отношении Южной Осетии. Грузия официально назвала происходящее "операцией по наведению в Цхинвальском регионе конституционного порядка". На подходе к Цхинвали войска Южной Осетии и Грузии вступили в непосредственное соприкосновение. Обстрел ведется из стрелкового оружия, подствольной артиллерии и установок залпового огня "Град". По предварительным данным, в городе находится около 30 тыс. мирных жителей..

Сегодня утром грузинские военные появились на окраинах Цхинвали, где в настоящее время идут ожесточенные бои.