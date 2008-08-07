Мороз заявляет, что не обвинял Кучму в заказе убийства Гонгадзе

Лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ заявляет, что ни разу не обвинял бывшего Президента Украины Леонида КУЧМУ в заказе убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

“Я ни разу не обвинял Л.КУЧМУ в заказе именно убийства Г.Гонгадзе. В десятках интервью говорил, что особенностями характера бывшего Президента воспользовались те, кто соответствующую информацию в выгодном для своей цели свете периодически подносил Л.КУЧМЕ”, – заявил А.МОРОЗ, сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины.

По словам лидера социалистов, по поводу того, “кто, как и для чего это делал – ответить должно следствие. Убежден, оно сможет это сделать, приобщив к делу факты, зафиксированные на пленках Николая МЕЛЬНИЧЕНКО”. Подлинность записей, как сказал А.МОРОЗ, “давным-давно подтверждена экспертизой”. “Записи свидетельствуют: порядочного и смелого журналиста лишил жизни тот властный режим без какого-либо вмешательства зарубежных спецслужб. А нынешний режим с предыдущим состоит в отношениях круговой поруки, поэтому следствие блокируется», - заявил А.МОРОЗ.

Лидер СПУ подчеркнул, что “есть обязательство Украины перед Советом Европы, есть резолюция ПАСЕ, есть гарантии, данные нынешним Президентом о немедленном завершении расследования дела. Эти векселя доверия можно покрыть только правдой. А суть ее - фамилии заказчиков, организаторов и исполнителей преступления. Фамилии и рассмотрение дела в суде. Другого пути, чтобы хотя бы частично отмыть авторитет украинской власти, просто не существует». “Этот путь нужно пройти. Придется», – сказал А.МОРОЗ.