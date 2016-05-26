Решение освободить Савченко принимали Порошенко и Путин, а не "нормандская четверка" - РосСМИ

Об этом заявил высокопоставленный источник в Москве, сообщает ТАСС.

"Ряд западных официальных лиц, комментируя обмен Савченко на двух россиян, заявили, что договоренность об этом якобы "была достигнута входе телефонного разговора лидеров стран "нормандской четверки", - отметил собеседник агентства. - Это не соответствует действительности. Решение, как вчера было объявлено, прорабатывалось задолго до этого и принималось президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко".

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"В ходе телефонных переговоров остальные члены "нормандской четверки" были лишь проинформированы об уже принятом решении", - добавил он.

"Также не соответствуют действительности заявления о том, что данный обмен совершен в рамках выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул источник.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, состоялся обмен украинской летчицы Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.