Жест "гуманизма" Путина не помог: в Кремле считают, что освобождение Савченко не "реставрирует" отношения с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Возвращение наших ребят в Москву и помилование Савченко и возвращение ее в Киев врядли можно считать как нечто способное коренным образом изменить нынешнюю атмосферу, которую хотелось бы видеть более конструктивной», - сказал Песков.

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Он считает, что всегда нужно быть оптимистами, но «осведомленными оптимистами».

По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин постоянно высказывается за реставрацию отношений с Евросоюзом и европейскими странами по отдельности.

«Президент Путин всегда высказывает свои сожаление и разочарование, что европейские партнеры пока выбирают достаточно неконструктивный путь, но при этом мы сохраняем надежду, что такая нормализация рано или поздно наступит», - сказал Песков. По его мнению, это отвечает интересам Европы и РФ.

Напомним, ранее Путин заявил, что помилование Савченко "продиктовано соображениями гуманизма".