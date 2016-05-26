ЕС не планирует снимать санкции с России после освобождения Савченко – Кулеба

01:22, 26 мая 2016
Политика
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Евросоюз не планирует снимать санкции с Российской Федерации после освобождения украинской летчицы Надежды Савченко.

REUTERS

Об этом написал посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

При этом Кулеба подчеркнул, что ничего кроме освобождения ГРУшников Ерофеева и Александрова Украина не обещала России в обмен на Савченко. По его словам, в ЕС освобождение Савченко не воспринимают, как повод смягчать санкции против РФ.

"Нет, ничего кроме Ерофеева и Александрова мы России в обмен на Савченко не обещали. Нет, в ЕС освобождение не воспринимают как повод смягчать санкции против РФ", - написал дипломат.

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Кулеба убежден, что освобождение Савченко Украиной совместно с иностранными партнерами - "это повод гордиться и двигаться вперед".

По словам Кулебы, решающую роль в освобождении сыграл президент Украины Петр Порошенко.

"Он поднимал этот вопрос, он просил лидеров других стран требовать от Путина освобождения, он разговаривал с ним об освобождении. Давайте научимся справедливо и критиковать, и хвалить", - отметил дипломат.

"Потому что с самого начала было очевидно, что международная мобилизация + тайные переговоры - это рецепт свободы, подтвержденный опытом СССР. И это работает", - пояснил посол.

Кулеба также подчеркнул, что освобождение Савченко является прецедентом, который нужен Украине для возвращения в страну других украинских заключенных из России, освобождение которых добивается украинская сторона.

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Вместе с тем Кулеба отметил, что Россия не "дала заднюю в войне", а лишь "проиграла очередную битву".

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