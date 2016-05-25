Европейские политики приветствовали возвращение Савченко, призвав Россию освободить других политических заключенных

"Большая новость, на которую мы работали долгое время", - написал он на своей странице в Твиттере.

В свою очередь политическая группа Европейской народной партии в Европейском парламенте в Твиттере назвала освобождение Савеченко счастливым днем для ее семьи и Украины.

Читайте также"Поверьте, я ничего не боюсь": Савченко впервые выступила на свободе после прибытия в Украину (фото, видео)

"Сейчас пришло время для России освободить других политических заключенных", - уверены в ЕНП.

Депутат Европарламента, либерал Пятрас Ауштрявичюс на своей странице в Твиттере написал: "Добро пожаловать домой, Надежда. Вы победили. Вы - герой".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, стало известно об обмене украинской летчицы Надежды Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о "помиловании" Савченко. Соответствующий документ о помиловании Александрова и Ерофеева подписал президент Украины Петр Порошенко.