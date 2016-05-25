Европейские политики приветствовали возвращение Савченко, призвав Россию освободить других политических заключенных
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал освобождение Надежды Савченко "большой новостью".
"Большая новость, на которую мы работали долгое время", - написал он на своей странице в Твиттере.
В свою очередь политическая группа Европейской народной партии в Европейском парламенте в Твиттере назвала освобождение Савеченко счастливым днем для ее семьи и Украины.
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"Сейчас пришло время для России освободить других политических заключенных", - уверены в ЕНП.
Депутат Европарламента, либерал Пятрас Ауштрявичюс на своей странице в Твиттере написал: "Добро пожаловать домой, Надежда. Вы победили. Вы - герой".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 мая, стало известно об обмене украинской летчицы Надежды Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о "помиловании" Савченко. Соответствующий документ о помиловании Александрова и Ерофеева подписал президент Украины Петр Порошенко.