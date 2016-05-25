Кремль опубликовал указ Путина о "помиловании" Савченко

Указ размещён на официальной странице президента РФ.

"Помиловать осужденную Савченко Надежду Викторовну, родившуюся 11 мая 1981 г. в г. Киеве, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в документе.

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Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин "помиловал" незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко.