Кремль опубликовал указ Путина о "помиловании" Савченко
16:02, 25 мая 2016Политика
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Кремль опубликовал указ президента РФ Владимира Путина о "помиловании" украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко.
REUTERS
Указ размещён на официальной странице президента РФ.
"Помиловать осужденную Савченко Надежду Викторовну, родившуюся 11 мая 1981 г. в г. Киеве, освободив её от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в документе.
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Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин "помиловал" незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко.
Фото kremlin.ru
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