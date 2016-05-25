МИД Латвии: усилия международного сообщества по освобождению Савченко сработали
14:31, 25 мая 2016Политика
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Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствует освобождение украинской летчицы Надежды Савченко, которое стало подтверждением того, что прилагаемые международные усилия сработали.
REUTERS
Об этом он сообщил на своей странице в Твиттере. «Я приветствую освобождение Надежды Савченко, которое является четким подтверждением того, что коллективные усилия международного сообщества работают», - написал министр.
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Как сообщал УНИАН, в аэропорту «Борисполь» ожидается приземление президентского самолета с Надеждой Савченко на борту.
На взлетную полосу аэропорта прибыл кортеж президента Петра Порошенко.
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