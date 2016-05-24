ЦИК зарегистрировала первых пять кандидатов в нардепы на промежуточных выборах 17 июля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

В частности, зарегистрирован самовыдвиженец Загид Краснов в одномандатном избирательном округе №27; видвинутый «Партией простых людей Сергея Каплина» Сергей Мамоян и самовыдвиженец Виталий Ольшанский в округе № 151; самовыдвиженцы Григорий Ткаченко и Егор Фирсов – в округе № 206.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля 2016 года промежуточные выборы народных депутатов состоятся в 7 одномандатных избирательных округах: №23 (Волынская область), №27 (Днепропетровская область), №85 (Ивано-Франковская область), №114 (Луганская область), №151 (Полтавская область), №183 (Херсонская область), №206 (Черниговская область).