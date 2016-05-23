Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко в Украину уже в этом месяце

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время общения с журналистами в рамках рабочего визита в Турцию, отвечая на вопрос относительно возможного обмена Савченко на осужденных в Украине российских спецназовцев.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы Надежда поскорее вернулась домой. Сделаю все возможное, чтобы в этом месяце вернуть ее домой", - заявил Порошенко.

Президент напомнил, что именно в Турции во время его предыдущего визита он заявил о том, что готов использовать любые свои конституционные полномочия для того, чтобы вернуть Савченко домой. "Поэтому если такое обращение поступит – я немедленно воспользуюсь этим", - подчеркнул глава государства.

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Президент отметил также, что во время его сегодняшних переговоров значительная часть внимания была посвящена вопросу освобождения Савченко.

"Вместе с тем, я хотел бы избежать политизации этого процесса, когда отдельные политики, чиновники или члены правительства хотят на этом нагреть руки. Здесь не будет задействовано ни одного политика, кроме наших иностранных партнеров",- подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что председателю СБУ Василию Грицаку дано поручение относительно технического выполнения всех необходимых юридических обстоятельств по этому процессу.

"Но призываю всех – мы будем говорить об этом тогда, когда президентский самолет с Надеждой коснется взлетной полосы украинского аэропорта", - сказал Порошенко, отметив, что "очень многое стоит на карте".

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

Президент Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать России Александрова и Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

24 апреля Порошенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.