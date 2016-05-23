УКРОП выступает против принятия закона, который позволит партиям отзывать депутатов местных советов

Об этом говорится в соответствующем заявлении "Украинского объединения патриотов – УКРОП", обнародованном на официальном сайте партии.

В УКРОПе напомнили, что законопроект разрешает отбирать мандаты у депутатов местных советов в случае расхождения взглядов, например, за голосование вопреки позиции фракции.

В то же время в заявлении отмечается, что во время последних местных выборов депутаты избирались по открытым спискам от партий, но с привязкой к избирательному округу. Следовательно, фактически только первый номер списка олицетворял партию. Поэтому лишение депутатов мандата по решению местной организации партии нарушает права граждан, которые голосовали не за партии, а за конкретных людей. "Партийные вожди, прежде чем отозвать депутата, должны выяснить мнение громады. Мы убеждены, что принятие законопроекта об императивном мандате откроет возможности для злоупотреблений со стороны партийного руководства. При этом депутат, лишенный мандата, не будет иметь возможности обжаловать решение в суде", – сказано в заявлении.

Читайте такжеУКРОП сделал заявление относительно попыток формирования новой коалиции в парламенте

"Украинское объединение патриотов – УКРОП" считает, что принятие этого законопроекта приведет к усилению партийного авторитаризма и станет инструментом для проведения "чисток". "УКРОП полагает, что предоставление партийным организациям возможности фактически пересмотреть свои избирательные списки через полгода после выборов обусловлено желанием партийного руководства скрыть свою некомпетентность и недальновидность при подборе кандидатов", – говорится в тексте документа.

В "Украинском объединении патриотов – УКРОП" заявили, что представители партии в парламенте не будут поддерживать этот законопроект. Кроме того, депутаты местных советов, избранные от УКРОПа, будут инициировать обращения к Верховной Раде с требованием не принимать этот документ. "Мы просим Верховную Раду и Президента Украины сказать свое слово против введения партийной диктатуры в местных советах", – отметили в партии.