Нардеп Батенко заявил о выходе из фракции БПП в знак протеста против политических репрессий

«Заявляю о своем выходе из депутатской фракции БПП в знак протеста по поводу начала политических репрессий в стране, – написал Батенко на своей странице в Facebook. – Я воспитывался на поступках плеяды шестидесятников и диссидентов, поколения, которое всегда критически относилось к узурпации власти кем-либо. Узурпация начинается с пренебрежения общественным мнением, а заканчивается появлением политических заключенных. Сегодня властью сделан решительный шаг к появлению новой диктатуры».

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"Тайные соглашения властей с "Оппозиционным блоком" могут привести к реставрации старого режима. Мы не можем этого допустить. Призываю демократическую общественность Украины, международные организации предпринять все возможные конституционные шаги для сохранения государства и демократии", – добавил депутат.

Напомним, сегодня утром в Днепропетровске начались массовые обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его больных родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана. Кроме того, утром правоохранители взломали дверь и провели обыск в офисе фонда. Геннадий Корбана задержан. В партии это назвали политическими репрессиями.