В Кремле заявили, что предпринимают "планомерные шаги" в ответ на расширение НАТО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«НАТО – это продукт времени конфронтации, это инструмент, созданный для конфронтации. Насколько такой инструмент, созданный в свое время, может вносить вклад в дело обеспечения общей европейской стабильности и безопасности, вопрос спорный», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле сожалеют относительно линии «на расширение НАТО, экспансии НАТО в сторону наших границ».

«Это вызывает обеспокоенность в Москве, в то же время, это, безусловно, является причиной для достаточно предсказуемых, последовательных и планомерных шагов Москвы по обеспечению свою собственных интересов и своей собственной безопасности на этом фоне», - отметил Песков.

По его словам, судя по риторике, НАТО «стремительно возвращается в те самые времена, которые, как мы думали, остались далеко позади».

«К сожалению, суть этой организации в своих недрах настолько прочно хранит эту риторику, что мы ошибались, думая, что это осталось в прошлом», - сказал Песков.