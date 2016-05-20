В Кремле назвали вступление Черногории в НАТО "экспансией"

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом дальнейшая экспансия НАТО, с нашей точки зрения, является скорее процессом со знаком минус, этот процесс ничего не даёт с точки зрения обеспечения европейской безопасности, наоборот, чреват дальнейшим повышением градуса напряженности на континенте", - сказал Песков.

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При этом он заявил, что Россия никогда не уходила от диалога с НАТО, но такое общение должно быть "конструктивным" и осуществляться на основе уважения взаимных интересов.

Как сообщал УНИАН, 19 мая все 28 стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс.

После того, как протокол будет ратифицирован парламентами всех стран-членов Альянса, Черногория станет полноправным 29-м членом НАТО.