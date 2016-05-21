Руководство "Видродження" и власти Закарпатской области решили, как будут поддерживать местную экономику

Во встрече, в частности, приняли участие председатель партии "Видродження" народный депутат Виктор Бондарь, председатель политсовета партии "Видродження" Виталий Хомутынник, народные депутаты из парламентской группы «Партия "Видродження"» Евгений Геллер и Михаил Ланьо.

Читайте такжеВ "Видродженни" предложили механизм, как снизить цены на лекарства и сделать их фиксированнымиЦель встречи – наладить более тесное сотрудничество между законодательной и исполнительной ветвями власти и благодаря этому решить проблемы, которые мешают региону развиваться.

"Опыт показывает, что подобные встречи способствуют укреплению партнерских отношений и результат совместной работы будет всегда лучший. Мы поговорили и достигли трех очень важных договоренностей. Во-первых, мы на уровне фракции в парламенте будем требовать включить Закарпатскую таможню в эксперимент, в рамках которого ремонт дорог финансируется за счет перевыполнения плана таможенных поступлений. Закарпатская таможня постоянно перевыполняет плановые поступления, к тому же Закарпатье граничит с четырьмя странами Евросоюза. Следовательно, не включать область в этот эксперимент - нонсенс", - подчеркнул Виталий Хомутынник.

Также нардеп отметил, что область практически не реализует свой винодельческий потенциал, несмотря на то, что природные ресурсы для этого имеет.

"Развитие виноделия на Закарпатье тормозит неблагоприятное законодательство. Ведь получение соответствующей лицензии сейчас обходится предпринимателям в почти полмиллиона гривен. Мы будем поднимать в парламенте вопрос удешевления стоимости и упрощения процедуры получения лицензий для винодельческой отрасли", - сообщил нардеп.