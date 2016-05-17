Москаль извинился перед Хомутынником за необоснованные обвинения

Об этом он сообщил в заявлении на своем официальном сайте.

Отмечается, что недавно в одном из заявлений Геннадия Москаля была озвучена информация о причастности Виталия Хомутынника к незаконным кадровым изменениям, которые должны были состояться на Закарпатской таможне.

Читайте такжеПорошенко "провел конструктивную встречу" с Москалем и уговорил остаться бороться с контрабандой

"Информация оказалась непроверенной. Попытка рейдерского захвата таможни и всей Закарпатской области действительно имела место, но Виталий Хомутынник и политсила, которую он представляет (Партия "Видродження"), к этому не причастны. Как только я выяснил это – позвонил непосредственно народному депутату. Мы поладили и решили, что этот инцидент не станет препятствием для нашего дальнейшего сотрудничества", - заявил Геннадий Москаль.

Москаль также пригласил народного депутата Виталия Хомутынника в Ужгород на Дни добрососедства Украины и Словакии 21 мая, а депутатов Закарпатского областного совета из фракции «Видродження» - на круглый стол для обсуждения социально-экономического положения области и решения первоочередных задач для его улучшения.

Напомним, ранее Геннадий Москаль обнародовал информацию, что назначение нового и.о. начальника Закарпатской таможни якобы связано с положительным голосованием депутатской группы "Партия "Видродження" (в которую входит Виталий Хомутынник) за кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.