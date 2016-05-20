Порошенко заявляет о необходимости дофинансирования государственного оборонного заказа на 2016 год
Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости дофинансирования государственного оборонного заказа на 2016 год.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны, где были рассмотрены Стратегический оборонный бюллетень и вопросы, связанные с планированием и выполнением государственного оборонного заказа.
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Порошенко считает ошибочным то, что значительный объем расходов для выполнения государственного оборонного заказа предусмотрено в специальном фонде государственного бюджета.
«Не допущу, чтобы в финансировании государственного оборонного заказа и вооружения для наших войск мы имели задержку, ослабляя обороноспособность государства», - заверил президент.
«Риск срыва государственного оборонного заказа должен быть ликвидирован», - подчеркнул Пороошенко.
По его словам, в настоящее время предложен ряд шагов по переносу графика финансирования и ускорения принятия соответствующих решений Верховной Радой.