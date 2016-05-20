Порошенко: в Украине начинается перестройка сектора обороны для вступления в НАТО

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время заседания СНБО. На заседании был рассмотрен Стратегический оборонный бюллетень и вопросы, связанные с планированием и выполнением государственного оборонного заказа.

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«Указанный проект является фактическим началом реальной перестройки сектора обороны и безопасности для вступления в НАТО. Это не означает, что сейчас принимается решение о вступлении. Безусловно, мы остаемся в сфере наших международных обязательств, но это тот рубикон, который переходят украинские ВСУ и сектор обороны и безопасности для окончательного перевода под стандарты НАТО», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что ожидаемым результатом военной реформы является создание по принципам и стандартам, принятым в странах НАТО, эффективных, мобильных, хорошо оснащенных современным вооружением, военной специальной техникой, объединенных сил обороны образца 2020-го года, у которых будет возможность гарантированно обеспечить оборону государства.