"Друзья-поляки", или одесские олигархи: нардеп рассказал о чартерных перелетах Саакашвили за $10 тысяч

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Дмитрий Голубов.

"Именно они украли одесский аэропорт, выделяли люкс номер в своей самой дорогой гостинице Одессы "Бристоль" для борца с коррупцией Сакварелидзе, заработали на размещении в своем банке "Центра Обращения Граждан", - утверждает нардеп.

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По словам Голубова, 17 мая Саакашвили с командой летели на чартерном бизнес-джете по маршруту Одесса-Катовице (Польша). Оплату за перелет, услуги за обслуживание в аэропорту "Одесса", прием самолета, стоянку, заправку осуществляли офшорные компании, учредителями которых являются одесские олигархи.

"Этот самолет в 2016 году совершил 23 полета с територии Украины. Постоянное обслуживание на территории Украины осуществляет ООО «Шеннон Эир Украины», которая занимается организацией и обслуживанием чартерных рейсов", - говорится в сообщении.

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Голубов обратился к генеральному прокурору и в НАБУ "с требованием расследовать это преступление, предусмотренное статьей 368 Криминального кодекса Украины - "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом", совершенное главой Одесской ОГА, его замом, а так же двумя главами РГА в Одесской области".

"Понятно, что за полет на частном самолете, который стоит $10 тысяч, все эти коррупционеры из Одесской области должны быть уволены с занимаемых должностей и понести уголовную ответственность", - добавил нардеп.